O Uruguai está aflito com a situação de Juan Izquierdo, que sofreu uma arritmia cardíaca no último dia 22, em jogo contra o São Paulo no Morumbi, e está internado desde então. Nesta segunda-feira (26), a AUF (Associação Uruguaia de Futebol) suspendeu as atividades do maior campeonato do país, que tinha rodada prevista durante a semana, devido ao estado de saúde do zagueiro do Nacional.