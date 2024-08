Juan Izquierdo, do Nacional, teve detectada uma pequena arritmia em 2014, quando tinha apenas 17 anos, de acordo com o secretário nacional de esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá. A revelação foi feita em participação no programa "Minuto 1", da rádio Carve Deportiva, nesta segunda (26). O zagueiro uruguaio está internado em São Paulo desde o último dia 22, quando sofreu uma arritmia em partida contra o Tricolor paulista.