O Flamengo, que ainda não havia se movimentado nesta janela de transferências, acertou a contratação do atacante Michael, que rescindiu com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo ge.globo nesta terça-feira (20). O jogador de 28 anos esteve na mira do Grêmio, a pedido do técnico Renato Portaluppi.