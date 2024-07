A seleção de basquete dos Estados Unidos, favorita à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, anunciou nesta quarta-feira (10) o corte do ala-pivô Kawhi Leonard. O pedido pela dispensa partiu, principalmente, do time do atleta, Los Angeles Clippers, que não quer correr risco de perder uma de suas principais peças na próxima temporada.