Santos supera expulsão, bate o Ceará fora de casa e assume a liderança da Série B

O Santos é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao menos até segunda-feira (8), quando o Avaí entra em campo diante do Novorizontino e pode retomar a primeira colocação. Os paulistas chegaram ao topo da tabela em noite de arbitragem confusa, pênalti desmarcado, expulsão, e gol de falta de Otero que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará, no Castelão. Rodrigo Ferreira recebeu vermelho direto em lance de muita reclamação dos santistas, que ainda viram o árbitro ser salvo pelo VAR em pênalti inexistente anotado para os donos da casa no fim.