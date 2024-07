O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concluiu, nesta sexta-feira (5), o inquérito sobre a manipulação de resultados a fim de apurar as denúncias do dono da SAF do Botafogo, John Textor. O relatório conclusivo, que conta com mais de 50 páginas, indica como "imprestáveis" as provas apresentadas pelo empresário americano contra atletas, clubes e árbitros.