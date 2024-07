O boxe brasileiro tem um novo campeão mundial. Trata-se de Robson Conceição, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, que venceu neste sábado (6), no Prudential Center, em Newark, Estados Unidos, o norte-americano O'Shaquie Foster, por pontos, após 12 assaltos, para conquistar o cinturão dos pesos super-penas (até 58,9kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC).