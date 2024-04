Quando todos os caminhos parecem fechados desde o início, o que resta é lutar. Para Vinicius "LokDog" Oliveira, essa sempre foi a resposta. Aos 28 anos, originário da Lomba do Pinheiro, bairro onde mora até hoje, ele agora brilha no octógono do UFC, o ápice das artes marciais mistas, palco de outros grandes lutadores brasileiros como Anderson Silva e Fabricio Werdum.