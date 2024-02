Após nocautear o mexicano Victor Madrigal, em 26 de setembro do ano passado, chocar o presidente do UFC, Dana White, e o resto do mundo, o gaúcho Vinícius "LokDog" Oliveira já tem data para retornar ao palco do maior evento de artes marciais do mundo. Em 2 de março, o lutador radicado na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, estará em Las Vegas para medir forças contra o franco-argelino Yanis Ghemmouri. O duelo vai acontecer pela categoria peso-galo (até 61,2kg).