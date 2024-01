Enfim, saiu a data de estreia de Vinicius "Prego LokDog" no UFC, a maior organização de MMA do mundo. No dia 2 de março, na Kingdom Arena, na Arábia Saudita, o atleta gaúcho medirá forças contra o argelino Yanis Ghemmouli. A luta será pelo peso-galo (até 61,6kg).