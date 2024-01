No próximo sábado (13), a partir das 18h, começa o calendário de eventos do Ultimate, em 2024. Na arena do UFC Apex, em Las Vegas, 12 lutas estão programadas para o primeiro show do ano. A luta principal da noite é uma revanche entre meio-pesados. Magomed Ankalaev, número três do mundo, enfrenta novamente o brasileiro Johnny Walker, atual número sete da categoria.