Há exatos 30 anos, em 17 de julho de 1994, o Brasil eclodiu em festa com a conquista do tetracampeonato mundial de futebol diante da Itália, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Direto dos Estados Unidos, a equipe da Rádio Gaúcha transmitiu os sete jogos que levaram o time de Carlos Alberto Parreira ao título.