O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta terça-feira, a lei que cria o dia do Rei Pelé, a ser celebrado anualmente em 19 de novembro, data em que anotou o milésimo gol de sua carreira, em jogo diante do Vasco, em 1969. A norma foi publicada no Diário Oficial.