Após empatar com o Internacional na estreia do técnico Mano Menezes e encerrar uma sequência de cinco derrotas seguidas, o Fluminense voltou a perder no Brasileirão. O atual campeão da Copa Libertadores foi derrotado pelo Fortaleza neste domingo por 1 a 0, gol de Lucero, na Arena Castelão, na capital cearense.