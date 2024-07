O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste sábado (6), numa noite gelada no Morum, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol da vitória tricolor foi marcado por André Silva, aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante foi titular, substituindo o suspenso Jonathan Calleri.