Do pacto com Senna à profecia para Dorival: Branco relembra a conquista do Tetra

Partiu dos pés do gaúcho Branco o gol da classificação brasileira diante da Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1994. Romário e Bebeto colocaram o Brasil na frente. Bergkamp e Winter buscaram o empate. Coube ao lateral-esquerdo nascido em Bagé garantir a vitória em 9 de julho de 1994, no Cotton Bown, em Dallas, no Estados Unidos. O feito histórico ocorreu aos 36 minutos do segundo tempo: Brasil 3x2 Holanda.