Com 16 seleções participantes e 108 anos de história, a Copa América começa nesta quinta-feira (20), nos Estados Unidos. Esta será a segunda vez que os norte-americanos sediam a competição mais antiga entre seleções do mundo. Eles são um dos seis convidados que a Conmebol — Confederação Sul-Americana de Futebol — trouxe para ampliar a capacidade continental do torneio.