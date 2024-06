O depoimento de Rai Duarte no Tribunal da Justiça Militar do RS será realizado nesta segunda-feira (24), às 14h. Ele e outros 11 torcedores do Brasil de Pelotas são vítimas no inquérito de tortura por policiais militares, em maio de 2022. Também estão previstas oitivas com mais quatro envolvidos no caso para apuração das condutas dos PM's.