Os fundistas africanos dominaram a 22ª edição da Maratona do Rio, disputada neste domingo (2), com dois quenianos e um etíope entre os cinco melhores no pódio na prova masculina e com a etíope Betelhem Moges ganhando no feminino, superando as brasileiras Amanda Aparecida de Oliveira, em segundo, e Andrea Ressel, em terceiro, apenas no fim.