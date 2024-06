No histórico duelo entre técnicos, pai e filho, quem se deu bem foi o patriarca. Neste sábado (15), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Nelsinho Baptista devolveu a Ponte Preta ao caminho das vitórias, ao bater por 1 a 0 o Novorizontino, comandado por Eduardo Baptista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Gabriel Novais, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória.