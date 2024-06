O Santos desaprendeu a ganhar na Série B. Tampouco, consegue pontuar. E continua em queda livre. Em mais uma apresentação ruim, com poucas chances de gol e muita preguiça e lentidão em campo, a equipe de Fábio Carille perdeu pela quarta vez seguida, desta vez do Operário-PR, por 1 a 0, em Ponta Grossa, caindo para a sexta colocação, com 15 pontos, e correndo riscos de ser ultrapassado por outros seis adversários ao complemento da 10ª rodada.