Após desencantar na etapa anterior do Circuito Mundial, com o título de Italo Ferreira em Teahupoo, no Taiti, o surfe brasileiro já tem um representante garantido nas semifinais no mar de Punta Roca, em El Salvador. Gabriel Medina e João Chianca ganharam suas baterias de oitavas de final - Chumbinho ainda passou pela repescagem - e vão se enfrentar nas quartas. Yago Dora também se garantiu.