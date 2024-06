Dono dos últimos cinco títulos do circuito mundial de surfe, com Filipe Toledo em 2022 e 2023, Gabriel Medina em 2018 e 2021 e Italo Ferreira em 2019 - não houve disputa em 20202 por causa da pandemia de coronavírus - os brasileiros começaram muito mal a temporada. Mas bastou a primeira vitória, na sexta etapa, em Teahupo'o, no Taiti, para a confiança em novamente chegar na definição do campeonato voltar com tudo.