O italiano Jannik Sinner teve de encarar mais uma batalha de três sets no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Um dia após fazer 2 a 1 sobre o húngaro Fabian Marozsan, repetiu a dose diante do alemão Jan-Lennard Struff, avançando às semifinais somente no tie-break, com 6/2, 6/7 (1) e 7/6 (3) de parciais.