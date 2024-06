O Brasil tem mais um tenista com passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta (21), a Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou Thiago Wild como o quarto atleta do país na chave de simples da competição. Além do paranaense, o cearense Thiago Monteiro e as paulistas Bia Haddad Maia e Laura Pigossi haviam garantido vaga.