O tênis brasileiro ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira (20). A Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou a presença do cearense Thiago Monteiro na chave de simples dos Jogos Olímpicos de Paris. Além do cearense, as paulistas Bia Haddad Maia e Laura Pigossi já haviam garantido a classificação para o torneio feminino.