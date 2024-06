Com os Jogos Olímpicos de Paris cada vez mais próximos, o mesa-tenista Hugo Calderano vem conquistando excelentes resultados. Um mês depois de vencer o WTT Contender do Rio de Janeiro, e chegar às semifinais do WTT Champions, na China, o brasileiro conquistou, neste domingo (16), o título do WTT Contender de Ljubljana, na Eslovênia. As três competições integram o Circuito Mundial de tênis de mesa.