O brasileiro Lucas Verthein terminou em sexto lugar na prova do single skiff na etapa da Polônia da Copa do Mundo de Remo, realizada na cidade de Poznan. Neste domingo (16), o vencedor foi o neozelandês Thomas Mackintosh, que completou o percurso com o tempo de 7min00seg49. A segunda posição ficou com o croata Damir Martin (7min03seg25), enquanto o dinamarquês Sverri Nielsen (7min03seg42) terminou com o bronze.