A brasileira Ana Sátila conquistou a medalha de prata na prova da canoa (C1) na última etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom em Cracóvia, na Polônia. Na final disputada neste sábado (16), a mineira fez um percurso limpo e conseguiu o tempo de 105seg99. Ela liderava a disputa até a última competidora, a australiana Jéssica Fox, que conseguiu o ouro com 102seg71 e levou o ouro. A tcheca Martina Satkova ficou com o bronze ao completar a prova em 110seg35.