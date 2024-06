Com 100% de aproveitamento na Liga das Nações, a seleção brasileira de vôlei feminino quer fechar a terceira semana do torneio com 'chave de ouro', por isso a ponteira Gabi prometeu muita agressividade por parte da equipe de José Roberto Guimarães. O duelo será neste domingo, às 6h (horário de Brasília), em Hong Kong, na China.