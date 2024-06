Jogando em uma arena pulsante, o Boston Celtics não deu margem para reação no segundo jogo dos playoffs finais da NBA e venceu o Dallas Mavericks por 105 a 98 abrindo 2 a 0 na série decisiva da luta pelo título. A partida marcou um duelo particular entre os maiores pontuadores do confronto: Jrue Holiday e Luka Doncic.