O Sesi-Franca Basquete voltou a liderar as finais do NBB. Neste sábado (8), jogando em casa, o time paulista venceu o Flamengo por 81 a 73 e, agora, tem duas vitórias contra uma dos cariocas, na série melhor de cinco. Se vencer o jogo 4, na quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, o time comandado por Hélio Rubens Garcia filho irá comemorar o tricampeonato do torneio.