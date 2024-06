Tudo igual na decisão do Novo Basquete Brasil (NBB). Depois de perder o jogo 1 da série melhor de cinco, em casa, o Flamengo deu o troco no Sesi-Franca Basquete nesta quinta-feira (6) e venceu a segunda partida, no interior paulista, por 76 a 68. As equipes voltam a medir forças no sábado, às 17h10min, mais uma vez em Franca.