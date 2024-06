Atual campeã, a Itália não vai ter vida fácil na busca pelo seu terceiro título da Eurocopa. A edição de 2024, com sede na Alemanha, começa na sexta-feira (14). Espanha e Croácia são os principais adversários na briga por vaga nas oitavas no Grupo B. A Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, deverá ser o "saco de pancadas" do grupo.