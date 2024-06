A Polônia, de Lewandowski, até pode surpreender. No entanto, França e Holanda devem confirmar o favoritismo para avançar às oitavas no Grupo D. Os franceses estão entre àqueles candidatos ao título e contam com o técnico mais longevo dos 24 participantes. Didier Deschamps está no cargo desde julho de 2012. A Áustria almeja uma campanha melhor do que na última edição.