10 meio-campistas para vestir a camisa 10 do seu time

Pity Martínez foi o Rei da América em 2018. Gabriel BOUYS / AFP / AFP

Um bom time tem que ter um camisa 10 que deixe os atacantes na cara do gol. Pensando na abertura da janela de contratações, Zero Hora elenca 10 camisas 10 que poderiam reforçar o seu time na temporada de 2025. Confira:

Pity Martínez (River Plate-ARG)

Foi um dos grandes nomes da equipe argentina na conquista da Libertadores de 2018. Posteriormente, acabou vendido ao Atlanta United-EUA, mas nunca conseguiu repetir os bons momentos do River. Teve uma lesão de ligamento nesta temporada. Seu contrato vai até o dia 31 de dezembro deste ano.

João Paulo (Seattle Sounders-EUA)

Formado na base do Inter, ganhou destaque quando defendeu o Botafogo. Suas boas atuações o levaram para o time norte-americano, onde se tornou um dos principais pilares da equipe. Tem contrato finalizando no último dia de 2024.

Sebastián Driussi (Austin-EUA)

Mais um criado na base do River Plate-ARG que se transferiu para o futebol europeu. Antes de jogar na Major League Soccer, defendeu as cores do Zenit-RUS. É um meia ofensivo que pode atuar pelo lado do campo também. O jogador ambidestro tem contrato com os americanos até o fim de 2025, com opção do clube de renovar.

James Rodríguez (Rayo Vallecano-ESP)

James já atuou pelo São Paulo no Brasil. Paulo Pinto / São Paulo/Divulgação

Foi um dos grandes nomes da geração colombiana na última década. De uns tempos para cá, não consegue se firmar em clube algum. Teve passagem pelo Brasil quando defendeu o São Paulo. É o camisa 10 da seleção da Colômbia.

Iker Muniain (San Lorenzo-ARG)

Aos 32 anos, o espanhol jogou toda a sua vida no Athletic Bilbao-ESP até setembro deste ano. Muniain se transferiu para a Argentina, mas recentemente teve seu nome ligado a clubes brasileiros, como o Botafogo.

Serginho (Changchun Yatai FC-CHI)

Mais um jogador que pode atuar em múltiplas funções. Saiu do Brasil em 2018, quando foi negociado com o Kashima Anthlers-JAP. Desde 2020, defende o time chinês Changchun Yatai FC. Na última temporada, fez 25 jogos, com oito gols e oito assistências.

Gabriel Pirani (DC United-EUA)

Formado no Santos, Pirani foi vendido aos Estados Unidos no começo desta temporada. Com 22 anos, já mostrou seu bom futebol na América do Norte. Tem contrato até o fim de 2025, mas com opção de renovação por parte do DC United.

Rodrigo Zalazar (Braga-POR)

Espanhol naturalizado uruguaio, o meio-campista está no futebol português desde a temporada de 2023. Já fez 19 jogos, com seis gols e oito assistências. Tem contrato até 2028 com o Braga.

Matías Rojas (Inter Miami-EUA)

Rojas teve boa passagem pelo Racing-ARG. AGUSTIN MARCARIAN / AFP

O bom desempenho no Racing, da Argentina, fez com que o Corinthians o buscasse no país vizinho para ser um dos grandes nomes do elenco. No entanto, Rojas não conseguiu apresentar bom futebol no Brasil. Foi para os Estados Unidos em abril deste ano, mas tem contrato até o fim da temporada.

Tomas Pochettino (Fortaleza)

Chegou ao Brasil em 2023 depois de grande parte da sua carreira no futebol argentino e uma passagem pela MLS. No clube cearense, tornou-se um dos jogadores de confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda.