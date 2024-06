Na Alemanha, a quinta-feira (20) foi marcada por mais três jogos da Eurocopa – dois do Grupo C e um do Grupo B. O duelo mais esperado do dia era entre as campeãs do mundo Espanha e Itália. Os espanhóis venceram por 1 a 0 e garantiram o acesso às oitavas de final do torneio. Além deste confronto, ainda mais cedo, jogaram Sérvia x Eslovênia e Dinamarca x Inglaterra. As duas partidas terminaram empatadas em 1 a 1.