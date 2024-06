A Polícia Militar do Paraná dispensará ao Gre-Nal a mesma atenção de um Athle-Tiba. Foi a garantia dada pelo comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná, Nelson Stocchiero. Segundo ele, o jogo de sábado (22), 17h30min, no Couto Pereira, exigirá atenção e contingente praticamente completo, com mais de 300 pessoas envolvidas.