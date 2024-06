Bento completa 25 anos nesta segunda-feira (10) com a expectativa de ganhar chance de Dorival Júnior no amistoso diante dos Estados Unidos, quarta-feira (12)- já havia encarado Inglaterra e Espanha. Ainda dando os primeiros passos na Seleção Brasileira, o goleiro do Athletico-PR revelou que espera seguir a caminhada do titular Alisson defendendo as cores do País e surpreendeu ao falar que espera se transferir em breve para jogar na Europa.