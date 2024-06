O meia Andreas Pereira marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira neste sábado, na vitória por 3 a 2 no amistoso contra o México, nos Estados Unidos. Aos cinco minutos do primeiro tempo, ele recebeu passe de Savinho, deixou dois mexicanos no chão ao invadir a área e bateu cruzado, de pé direito, para fazer 1 a 0.