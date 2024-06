O penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes do início da Copa América não empolgou, mas graças a um gol de Endrick aos 50 minutos do segundo tempo o Brasil venceu o México por 3 a 2, neste sábado (8). Diante de mais de 85 mil pessoas no estádio Kyle Field, em College Station, nos Estados Unidos, o técnico Dorival Júnior fez diversos testes, mas viu uma equipe lenta, que foi salva pela estrela do garoto de apenas 17 anos. Os outros gols do jogo foram de Andreas Pereira e Gabriel Martinelli para o Brasil, e de Quiñones e Martínez para os mexicanos.