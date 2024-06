Uma demanda da dupla Gre-Nal está próxima de ser atendida. O Ministério Extraordinário da Reconstrução está viabilizando para liberar, na próxima segunda-feira (3), a liberação provisória para voos fretados e até mesmo internacionais de clubes de futebol em Canoas. A medida não deverá influenciar no tráfego permitido em virtude do fechamento temporário do Salgado Filho.