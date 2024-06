A bielorrussa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, conquistou uma vitória contundente, nesta terça-feira (28), sobre a argentina Nadia Podoroska, que foi semifinalista de Roland Garros em 2020. Com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 60 minutos, a bicampeã do Aberto da Austrália se impôs e avançou para a segunda fase, onde enfrentará a jovem russa Mirra Andreeva, 17 anos.