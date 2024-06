O Brasil não tem mais representantes nas chaves de simples em Roland Garros. Nesta terça-feira (28), o paulista Felipe Meligeni perdeu para o norueguês Casper Ruud, sétimo do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em 1h55min de partida, e deu adeus ao Grand Slam. Esta foi a sexta derrota brasileira na primeira rodada, quatro no masculino e duas no feminino.