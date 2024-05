O brasileiro Thiago Wild não conseguiu repetir o desempenho de 2023, quando chegou à terceira rodada em Roland Garros, com direito a vitória sobre o então número 2 do mundo, Daniil Medvedev, na estreia. Desta vez, diante do experiente Gaêl Monfils, na quadra Philippe-Chatrier, a principal do Aberto da França, ele foi superado por 3 a 1, parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4, após 2h34min de jogo.