Estreante em torneios do Grand Slam, o paulista Gustavo Heide esteve perto de protagonizar uma das zebras da primeira rodada do Aberto da França. Nesta segunda-feira (27), o jogador de 22 anos chegou a liderar o quinto set diante do argentino Sebastián Báez, 20º tenista no ranking mundial do esporte, mas acabou levando a virada e foi eliminado.