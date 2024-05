O grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo e um dos favoritos ao título, se classificou sem sustos para a segunda rodada de Roland Garros, ao derrotar o húngaro Marton Fucsovics, 54º do ranking, nesta segunda-feira (27) por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7), 6/4 e 6/1, em duas horas e 20 minutos de partida.