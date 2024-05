A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com tranquilidade a francesa Leolia Jeanjean, 143ª do ranking, nesta segunda-feira (27), e enfrentará a japonesa Naomi Osaka na segunda rodada de Roland Garros. A tricampeã do torneio fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em uma hora na quadra Philippe Chatrier.