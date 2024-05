Não tenho nenhuma dúvida de que Grêmio e Inter enfrentarão enormes dificuldades nas primeiras partidas após a retomada do futebol. O aspecto físico vai pesar. A falta de ritmo e sequência de jogos também. Mas imagino que essa será uma defasagem para duas ou três partidas, no máximo. O segundo problema é a logística. Para além do campo, gremistas e colorados devem torcer para estarem em Caxias do Sul o quanto antes. Tudo ficará mais fácil.