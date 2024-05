Última esperança de medalha para o Brasil no Grand Slam de judô Dushanbe, no Tajiquistão, Marcelo Gomes encerrou a sua participação com um sétimo lugar, assim como ocorreu, no sábado, com Luana Carvalho. O judoca brasileiro perdeu na repescagem para um ex-campeão mundial, o sérvio Nemanja Majdov.